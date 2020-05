EFL-chefen om säsongen annulleras: "Advokaterna blir rika om det händer"

Coronakrisen har skjutit upp ligasäsongen i England och det är ännu oklart om ligorna kommer att spelas klart. Det har ryktats om att Premier League kan annullera säsongen helt och att samtliga resultat därmed stryks, men något beslut har ännu fatttas.

English Football League, EFL, som ansvarar för The Championship, League One och League Two, räknar fortfarande kallt med att tre lag ska flyttas upp till engelska högstaligan. Om Premier League stryker säsongen och väljer att gå emot det avtal som har slutits med EFL och engelska fotbollsförbundet kan efterspelet bli fult, det menar EFL:s ordförande Rick Parry.

- Advokaterna blir rika om det händer. Flera klubbar i Championship kommer bli arga om de (Premier League) väljer att bryta mot avtalet, säger Parry enligt Bold.dk som i sin tur hänvisar till Reuters.

- Det säkra svaret är att det kommer bli väldigt grymt.

Parry berättar även att ett beslut om att stryka hela säsongen skulle resultera i en förlust på 1,7 miljarder dollar (cirka 17 miljoner kronor) för klubbarna och EFL.

Just nu placerar sig West Bromwich och Leeds på direktplats till Premier League medan Fulham, Brentford, Nottingham och Preston befinner sig på slutspelsplats.