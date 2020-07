Efter fina säsongen - Eliasson utsedd till "Årets spelare" i Bristol City

Nyligen spelades ligaspelet i Championship klart och Bristol City-svenske Niclas Eliasson svarade för en fin säsong. Den tidigare IFK Norrköping-, AIK, och Falkenberg-spelaren svarade för tolv assist i Championship, trots att han inte startade i mer 18 av 46 ligamatcher.

Nu uppmärksammas svensken för sina prestationer under året. Bristol City meddelar på sitt Twitterkonto att han krönts till "Årets spelare" i klubben.

Eliasson framträdde i totalt 40 tävlingsmatcher den gångna säsongen och svarade för 3 mål och 13 assist.

The @RobinsFound Player of the Year: @NiclasEliasson pic.twitter.com/LLI2vNvn3Y