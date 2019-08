Eliasson framspelare i premiärförlust mot Leeds

Niclas Eliasson varierade under förra säsongen spel från start med inhopp för Bristol City i engelska andradivisionen, Championship. Under söndagskvällen fick han börja på bänken i premiärmötet med Leeds United - men fick hoppa in i andra halvlek.

Eliasson hoppade, vid 2-0-underläge, i den 64:e minuten in och assisterade i den 79:e minuten Andreas Weimann till ett tröstmål till 3-1. Bristol City förlorade matchen med samma siffror.

Pawel Cibicki, som under inledningen av allsvenska säsongen var utlånad till Elfsborg, fanns inte med i Leeds matchtrupp.

Eliasson spreads the ball wide to Weimann and the Austrian drifts into the area before beating Casilla at his near post. #BRCLEE 🔴 1-3 ⚫️ [78]