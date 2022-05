Engelska Nations League-truppen presenterad - stjärnor saknas medan Bowen får chansen

I juni drar Uefa:s Nations League i gång, och nu är Englands trupp presenterad.

Under tisdagen släppte engelska landslaget truppen till de fyra första matcherna, då man ställs mot Ungern två gånger samt Tyskland och Italien var sin gång.

I truppen, som består av 27 spelare, finns några överraskningar. Jarrod Bowen, 25, får chansen för första gången efter att ha gjort en otrolig säsong för West Ham.

Däremot saknas Manchester Uniteds Jadon Sancho helt, liksom Marcus Rashford. Båda spelarna har haft problem med speltid i United under säsongen.

Kieran Trippier gör comeback i landslaget efter att ha saknats i EM 2020, och James Justin gör debut i seniorlaget.

Här är hela truppen:

Confirming your #ThreeLions squad for our upcoming #NationsLeague fixtures! 🦁