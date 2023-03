Everton åtalat av Premier League - riskerar poängavdrag

Evertons säsong har inte varit någon dans på rosor. Klubben är i hög grad inblandad i en nedflyttningsstrid i Premier League, där man i skrivande stund bara har två poängs marginal ner till West Ham som i skrivande stund placerar sig på nedflyttningsplats.

Nu får man även problem utanför planen.

Under fredagen bekräftar Premier League att klubben åtalas för att ha brutit mot ligans ekonomiska regelverk Financial Fair Play under förra säsongen. Beslutet har ligan fattat efter att en tio månader lång utredning som inleddes i maj 2022, efter att Burnley och Leeds skrivit till Premier League och ifrågasatt ifall Everton följt regelverket när man redovisat en total förlust på 371 miljoner pund de senaste tre åren. Regelverket tillåter endast en total förlust på 105 miljoner pund över en och samma treårsperiod.

Klubbar som redovisar en större förlust av det bryter mot ligans regler för hållbar verksamhet och riskerar att bötfällas eller utdömas poängavdrag.

"I enighet med Premier League-regeln W.82.1, bekräftar Premier League idag att ligan har hänvisat en påstådd regelöverträdelse relaterad till ligans regler kring lönsamhet och hållbar verksamhet från Everton till en kommission i enighet med regeln W3.4.", skriver Premier League i ett uttalande och fortsätter:

"Redovisningsperioden som regelöverträdelsen skett är perioden som stängdes efter säsongen 2021-22. Kommissionens arbete kommer vara konfidentiellt och genomföras privat. Beslutet kommer efter processen att meddelas på Premier Leagues hemsida".

Everton ligger i skrivande stund på 15:e plats i Premier League. Lagets nästa match efter det pågående landslagsuppehållet är mot Tottenham hemma på Goodison Park den 3 april.