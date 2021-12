Everton vände sent mot Arsenal - första ligasegern på nio försök

Inför kvällens hemmamatch mot Arsenal hade Everton inte vunnit en Premier League-match sedan 25 september mot Norwich (2-0). Därefter hade Rafael Benitezs mannar radat upp åtta raka ligamatcher utan seger, vilket lett till stor frustration bland klubbens supportrar.

27 minuter in i mötet med Arsenal valde därför runt 200 Everton-fans, enligt BBC, att lämna Goodison Park för att demonstrera sitt missnöje. Anledningen? Det har gått 27 år sedan klubbens senaste titel.

Än värre blev det när Martin Ødegaard gav Arsenal ledningen på tilläggstid i första halvlek - bara några minuter efter att Everton-forwarden Richarlison fått ett mål bortdömt för offside. Kort efter paus upprepade sig historien när brassen hade ytterligare en boll i nät som dömdes bort.

Richarlison gav sig dock inte där, utan kvitterade till 1-1 efter 79 minuter när han nickade in en ribbretur på Demarai Grays avslut. På stopptid fullbordade Gray vändningen på egen hand när han sköt 2-1 via stolpen och in.

Det blev också slutresultatet, vilket innebär tre blytunga poäng till Everton som nu klättrar till 12:e plats i tabellen med sina 18 poäng. Arsenal ligger sjua på 23 poäng.

- Det är en tuff förlust att ta. Jag tycker inte att vi var på den nivån vi behövde vara på i dag. Vi hade några bra ögonblick men vi måste göra mycket bättre ifrån oss. Vi borde ha varit bättre, säger Arsenal-mittfältaren Martin Ødegaard till Sky Sports.

Han fortsätter:

- Det är svårt att säga exakt vad som hände. Vi måste göra bättre ifrån oss när vi har den ledningen. Vi slutade spela och gav dem matchen de ville spela.

Evertons matchvinnare Demarai Gray till Sky Sports om segermålet:

- Det var ett galet ögonblick. Mitt bästa ögonblick här (i Everton) hittills. Det var viktigt för oss att ta den här segern.