FALLAHI: Sancho har aldrig passat i Manchester United

Jadon Sancho är tillbaka i Dortmund. En skön lösning för den engelska yttern som varit utanför Uniteds trupp, fått träna med reservlaget och inte ens fått äta med sina förra lagkamrater. Det här efter att hans tränare Erik ten Hag sågat honom öppet efter en petning ur matchtruppen mot Arsenal. ten Hag sa efter matchen att Sancho petats ur truppen på grund av dåliga prestationer på träningarna och att det finns en viss standard man måste hålla om man ska spela för Manchester United.

Sancho tog då till sociala medier och skrev: "Tro inte på allt du läser, jag kommer inte tillåta folk att säga saker som är falska om mig. Jag har tränat väldigt bra den här veckan. Jag tror det ligger andra anledningar bakom det här för anledningar jag inte kommer gå in på. Jag har varit en syndabock länge vilket inte är rättvist. Allt jag vill göra är att spela fotboll med ett leende på läpparna och hjälpa laget."

Det här blev början på slutet mellan ten Hag och Sancho. Tränaren förväntade sig en ursäkt, Sancho gav inte honom den och diskussionerna har sen fortsatt om vem som gjorde fel. Rapporter har även kommit om att spelare tycker att Antony är favoriserad jämfört med Sancho och att det här lett till att spelartruppen i United har tappat förtroende för ten Hag. Sancho ska dessutom inte ha fått använda matsalen på Carrington utan han fick sin lunch i en matlåda enligt The Athletic. Jag är inte känd för att försvara ten Hag, men om han öppet berättar att Sancho inte tränat tillräckligt bra är känslan att situationen var ohållbar och det finns två sätt för Sancho att reagera på. Det första är att vara tyst och motbevisa tränaren. Det andra är att göra som Sancho gjorde och ta till sociala medier samt att gräva sin egen grav i relationen till tränaren. Sancho valde väg två, fel.

Till det här ska man lägga till att Sancho under tiden han varit avstängd från A-lagsträningarna och truppen inte direkt legat lågt och arbetat hårt för att ändra på sin situation. Han flög till New York efter Arsenalmatchen och syntes på fest med basketstjärnan John Wall. Under ett landslagsuppehåll syntes han sen på nattklubb i London. Allt detta ska ha förvärrat situationen och relationen med Ten Hag. Något jag köper.

När Sancho värvades för en miljard kändes det som en perfekt värvning för United. Nu har det nästan gått tre år sen han kom från Dortmund och känslan är att han knappt spelat för Manchesterklubben. Hans disciplinära problem var kända redan innan tiden i United och han har länge beskrivits som en spelare som behöver mycket uppmärksamhet, värme och en tydlig roll. I Dortmund parade man ihop honom med Erling Haaland för att Sancho skulle lära sig av norrmannens träningsmoral och mentalitet. Det här skulle också leda till att Sancho kom till bukt med sina disciplinära problem. Dortmunds nuvarande tränare Edin Terzic uttalade sig i somras om Sanchos flytt till United och sa att han inte var förvånad över att Sancho hade problem i United.

"I Dortmund ger vi inte bara speltid till unga spelare utan även en viktig roll. Manchester Uniteds tröja väger tyngre än Dortmunds, speciellt om man ser till prislappen också. 18-19-20 åriga spelare som går till United, Manchester City eller Real Madrid kommer utsättas för högre press där än i Dortmund”, sa Terzic till ESPN.

Terzic syftar såklart på Jude Bellingham och Erling Haaland som tillsammans med Sancho vann tyska cupen med Dortmund. Till skillnad från Sancho har de två förstnämnda skött sina flyttar till större klubbar galant. De har också kommit till miljöer där man tar hand om unga spelare och där de fått nyckelroller. Det har funnits kontinuitet på tränarposten och en hälsosam konkurrenssituation. Både Bellingham och Haaland är också kända för sin disciplin och har inte någon historia av problem med tränare och lagkamrater. I Sancho har man fått en kombination av en spelare som inte har samma hårda disciplin och träningsvilja som Haaland och Bellingham, men som också hamnat i en klubb där miljön är brutal, även för den mest disciplinerade och erfarna spelaren. Känslan är att Jadon Sancho aldrig riktigt passat in i Manchester United och att han både på grund av sig själv men också på grund av Manchester United varit ämnad att misslyckas. Han har konkurrerat med Cristiano Ronaldo och Marcus Rashford som är svåra att flytta på. Det har varit tre olika tränare i klubben. ten Hag tog in Antony för en miljard och det har varit tydligt att brassen är Manchester Unitedtränarens gubbe, trots att leveransen uteblivit. Sancho har blixtrat till då och då, som mot Liverpool i början av förra säsongen när han gav Manchester United ledningen i en match United sen vann, det kändes som en nystart men efter det har Sancho inte blixtrat till tillräckligt ofta.

Det finns många det går att peka fingrar på i den här historien. Erik ten Hag är en. Manchester United som klubb den andra. Straffmissen med England under EM 2020 (2021) en annan. Min slutsats blir att Jadon Sancho har sig själv att skylla mest för misslyckandet i Manchester United. Rapporterna om hans dåliga disciplin har följt honom genom hans karriär. När han spelat för England hade han problem med att hålla tiden vilket sägs ha irriterat Gareth Southgate. Sancho blev petad till VM 2022 och inte bara pga svaga prestationer med Manchester United. I Dortmund fick han böter för att ha kommit tillbaka sent från landslagssamling och blev petad ur truppen av tränaren Favre. Att Ten Hag menar att Sancho tränat dåligt är ytterligare kritik i samma anda och klart står att Edin Terzic som parade ihop Sancho med Haaland och hade rigorös koll på den då unga yttern visste hur man skulle få ut mest av honom.

Det går att peka fingrar på Manchester United som spenderar en miljard på en spelare och sen inte har en plan för hur denna ska integreras och tas om hand om. Har man inte det riskerar man att stå med en missnöjd Sancho, en arg ten Hag och en spelare som efter att ha lyft enorma pengar i lön och kostat enorma pengar, lånas tillbaka ut till en klubb och en tränare som kan ta hand om honom för en spottstyver.

Sancho stod för 50 mål och 64 assist på 137 matcher under tiden i Dortmund. Jag tvivlar inte på att det är en bra fotbollsspelare. Kan Terzic få tillbaka Sancho i högform har Dortmund för småpengar knytit till sig en fantastisk fotbollsspelare. En spelare, som aldrig passat in i det moderna Manchester United.