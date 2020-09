Ferdinand försvarar beslutet att inte knäböja: "Budskapet har gått förlorat"

Championship-klubben Queens Park Rangers valde inför fredagens avspark mot Coventry att inte sänka ned ena knäet i marken, för att protestera mot rasism och visa sitt stöd till Black Lives Matter-rörelsen. Det är en aktion som blivit allt vanligare på senaste tid, framför allt efter de senaste polisskjutningarna i USA, och även det svenska damlandslaget valde att göra så inför mötet med Ungern i EM-kvalet.

I ett uttalande på klubbens hemsida motiverar sportchef Les Ferdinand varför man tog beslutet man gjorde. Enligt Ferdinand så har aktionen tappat i värde.

- Att gå ner på knä har nått en punkt där det blir "bra pr" men inte mycket mer. Budskapet har gått förlorat. Det är nu inte mycket mer än en chosig hashtag eller en käck pin, säger Ferdinand.

Ferdinand jämför med applåderna till sjukhuspersonal tidigare under året, då coronavirusets framfart var som värst.

- Att gå ner på knä kommer inte att förändra fotbollen – det är handlingar som gör det.

Antirasismorganisationen Kick it Out stöttar QPR/Ferdinand i att alla klubbar inte behöver just sänka ett knä till marken.

- Vi uppmuntrar spelarna att fortsätta protestera på det sättet de känner sig mest bekväma med, oavsett om det är att sänka ett knä, bära en symbol eller något annat. Jag vet att Lee Hoos (vd i QPR) och Les Ferdinand i WPR verkligen bryr sig om rättvisa, säger organisationens ordförande Sanjay Bhandari enligt talkSPORT.

- Jag håller med om att vi behöver fokusera på handlingar som skapar verklig förändring. Vi borde pratat om lösningar, inte symboler.