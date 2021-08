Ferdinand kritiserar Jones: "Borde lämnat för länge sedan"

Manchester United-backen Phil Jones, 29, har under senaste åren fått knapp speltid med den engelska storklubben. Jones har dragits med stora skadeproblem och kom förra säsongen till spel i åtta matcher. Under säsongen dessförinnan, 2018/2019, gjorde han 24 matcher och under säsongen 2017/2018 blev det 25 framträdanden.

Jones kom till United från Blackburn Rovers under 2011 som en stor talang, men har sedan dess inte växt ut till en stora försvarsgeneral som United-ledningen en gång i tiden hoppades på att han skulle göra en dag.

Jones har i dagsläget kontrakt med United till sommaren 2023 och har inte kommit till spel med klubben under inledningen av den här säsongen. Tidigare United-backen Rio Ferdinand menar att Jones borde lämnat United för flera år sedan.

- Han tar just nu upp en ungdomsspelares plats i truppen. Han har haft för många skador. Jag spelade ihop med Phil Jones när han kom från Blackburn och alla sa då att han skulle bli en fantastisk spelare. Han hade stor potential, men skador har förstört hans karriär, samtidigt som han har haft problem med självförtroendet. Han har inte lyckats etablera sig fullt ut i laget oavsett om det har varit på grund av skador, form eller brist på självförtroende, säger Ferdinand enligt den engelska tidningen Daily Mirror och fortsätter:

- Jag tycker att han borde ha lämnat för länge sedan. Han borde ha lämnat innan Chris Smalling lämnade. Han borde ha hittat en ny klubb för att få speltid. Jag är förvånad över att han har fått nytt kontrakt med tanke på hans senaste år i klubben.

Jones förlängde senast sitt avtal med United i februari 2019. Utöver spel i United och Blackburn har han gjort 27 A-landskamper med Englands landslag.