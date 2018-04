Fiaskot: Sunderland åker ur Championship

Sunderland, med svenske U21-stjärnan Joel Asoro, åkte i fjol ur Premier League.

Nu är laget, med etablerade spelare som John O'Shea och Jack Rodwell samt tränaren Chris Coleman, klart för Ligue One till hösten, trots att två matcher återstår.

Fiaskot fullbordades under lördagen via en 2-1-förlust hemma mot Burton.

Det är första gången på 30 år som Sunderland inte spelar i någon av de två högsta divisionerna i England.

Today's result and results elsewhere mean #SAFC have been relegated. https://t.co/ClL42vsbzr