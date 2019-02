Fifa bekräftar ärende efter utebliven Sala-betalning: "Ska titta närmare på det"

Argentinaren Emiliano Sala omkom tragiskt på en flygresa över den engelska kanalen. Sala hade precis skrivit på för Cardiff när olyckan inträffade och omkom gjorde även piloten David Ibbotson.

Efterspelet till den tragiska dödsolyckan har dock präglats av ett bråk mellan de båda klubbarna gällande övergångssumman. Nantes vill att Cardiff ska betala de närmare 170 miljoner svenska kronorna, men några pengar har ännu inte betalats ut.

För en dryg vecka sedan uppgav BBC och The Guardian att Nantes skulle ta ärendet till Fifa om inte Cardiff betalade ut de tre första inbetalningarna. Nu har den franska klubben också gjort slag i saken.

Fifa bekräftar att man mottagit ett krav från Nantes att pengarna ska betalas ut.

- Vi kan bekräfta att vi har mottagit ett krav från FC Nantes mot Cardiff City kopplat till Emiliano Sala-övergången, säger en talesperson för Fifa.

- Vi ska titta närmare på ärendet och har inga fler kommenterar i nuläget.

