Flera medier överens: Liverpool förhandlar med Feyenoord om Slot

Liverpool rapporteras i dagsläget jobba hårt på att ta in en ersättare till Jürgen Klopp, som lämnar sitt uppdrag efter den här säsongen.

I tisdags uppgav den engelska tidningen The Guardian att Liverpool nu är intresserat av Feyenoords tränare Arne Slot, 45, samtidigt som transfer-specialisten Fabrizio Romano skrev att den engelska klubben har varit i direktkontakt med Slot om en gemensam framtid.

Nu kommer flera medier, däribland The Athletic, med nya uppgifter om att Liverpool förhandlar med Feyenoord om Slot. Enligt The Athletic är Slot även Liverpools förstaval, och tränaren sägs vara mer än öppen för en flytt till England.

Även Sky Sports, The Times och Fabrizio Romano har uppgifter om att Liverpool för samtal med Eredivisie-klubben om tränaren. Enligt Romano pågår diskussioner mellan klubbarna om ersättning, och mellan klubb och tränare om ett personligt kontrakt. Vidare sägs redan samtal också pågå om vilka som kan tänkas ingå i Slots Liverpool-stab.

The Times har tidigare uppgett att Feyenoord kräver runt tio miljoner euro, motsvarande 116 miljoner svenska kronor i ersättning för tränaren, samtidigt som Algemeen Dagblad skrivit att Feyenoord inte kommer att stå i vägen för en övergång.

Enligt The Athletic är Liverpool samtidigt inne i en grundlig process, där andra kandidater också är under utvärdering. Tidigare har Liverpool främst kopplats ihop med Bayer Leverkusens Xabi Alonso, som kommer att stanna i den regerande tyska ligamästaren, samt Sportings tränare Ruben Amorim, där The Athletic har rapporterat att det är en osannolik lösning. En annan tränare som nämnts som aktuell är Brightons Roberto De Zerbi.

Slot tog över Feyenoord under 2021 och har kontrakt till 2026. Han har även en bakgrund som tränare i AZ och i Cambuur i Nederländerna. Han har vunnit en nederländsk ligatitel och en cuptitel med Feyenoord.