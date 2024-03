Foden frälste Manchester City i derbyt: "Han har levererat"

Manchester City jagar serieledaren Liverpool medan Manchester United är i poängbehov för att kunna nå femteplatsen i Premier League. Mycket står därmed på spel när stadsrivalerna ställs mot varandra i ett derby på Etihad Stadium under söndagen.

Svenske landslagskaptenen Victor Nilsson Lindelöf tar då plats som vänsterback i gästernas elva. I City spelar norske målmaskinen Erling Braut Haaland från start.

Manchester City gick ut och satte upp ett högt tempo i sitt anfallsspel, men de heta målchanserna uteblev och i stället var det gästande Manchester United som skulle få en drömstart.

Bruno Fernandes peggade upp gör Marcus Rashford som tryckte till från distans. Engelsmannen fick på en riktig projektil som susade in, via ribban, in bakom en chanslös Ederson och 1-0 var ett faktum.

- Det är en riktig pärla från Manchester Uniteds nummer tio. När du spelar mot City måste många saker gå din väg och en av dessa har precis gjort det, sa Sky-experten Gary Neville.

Efter ledningsmålet fortsatte Manchester City att trycka på i offensiven och André Onana tvingades till flera kvalificerade räddningar för att hålla sin nolla intakt.

- Det är ett stort ögonblick för André Onana. Manchester Uniteds backlinje är oorganiserad. Jag kan inte förstå hur stora ytor De Bruyne får trots att det finns fyra United-mittfältare runt honom, konstaterade Neville efter att Onana nekat Phil Foden i ett friläge.

City-dominansen fortsatte under resten av den första halvleken och när matchuret tickade upp mot 45 trodde de flesta på Etihad Stadium att Erling Haaland skulle spräcka Onanas nolla.

Norrmannen blev nämligen framnickad av Phil Foden. Men Haaland, som svarade för fem mål i mötet med Luton tidigare i veckan, lyckades få avslutet över ribban från en meters avstånd.

- Herre gud. Vad gör han? Vad gör han inte? Pep guardiola kan inte tro sina ögon, sa Gary Neville efter Haalands miss.

I upptakten av den andra halvleken jämnade spelet ut sig, men efter tio minuters spel skulle Manchester City utjämna och det var genom ett regelrätt drömmål.

Phil Foden vek in från sin högerkant, förbi Victor Nilsson Lindelöf, och avlossade med vänstern. Skottet borrade sig upp i André Onanas vänstra kryss från dryga 20 meters distans och det var utjämnat i Manchester-derbyt.

- Lindelöf gör inte tillräckligt. Han låter Foden vika in, men förväntar sig inte att han ska dunka upp den i krysset. Kraften och precisionen är fantastisk från Fodens vänsterfot, slog Sky Sports Gary Neville fast efter kvitteringen.

Matchen var sedan fortsatt jämn, men i den 80:e matchminuten skulle vändningen fullbordas.

Matchens förgrundsfigur Phil Foden rann igenom efter ett vägspel med Julian Álvarez och det låga vänsteravslutet satt utom räckhåll i André Onanas stolprot.

- Han får inte det beröm som Haaland och De Bruyne får, men det måste komma snart. Ett hattrick förra året och två i år. Det är 15 viktiga minuter i denna titelstrid, men Phil Foden har levererat, sa Gary Neville.

Manchester City skulle sedan passa på att utöka ledningen när matchen hade nått stopptid.

Erling Haaland blev lämnad ensam i straffområdet efter ett kostsamt bolltapp av Sofyan Amrabat och kunde med ett välplacerat avslut överlista André Onana utan några större problem.

Målet, som innebar 3-1 för hemmalaget, blev också matchens sista och Manchester City hakar nu på Liverpool i tabelltoppen. Pep Guardiolas manskap har nu en poäng upp till serieledarna.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Aké - De Bruyne, Rodri, Silva - Foden, Haaland, Doku.

Manchester United: Onana - Dalot, Varane, Evans, Nilsson Lindelöf - Mainoo - Fernandes, McTominay, Garnacho - Rashford.