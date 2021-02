Forne PL-tränaren död: "Kommer bli innerligt saknad"

Glenn Roeder har ett förflutet som en tränare i en rad Premier League-klubbar. Däribland Newcastle och West Ham. Det sista uppdraget som klubblagstränare var i Norwich, som han lämnade 2009. Därefter agerande han rådgivare i Stevenage mellan 2016-2018.

Efter flera års kamp mot en hjärntumör har 65-åringen nu avlidit.

”Så ledsen över att höra att Glenn Roeder gått bort. Jag är förkrossad. En sann gentleman. Han kommer bli innerligt saknad”, skriver Michael Owen, som spelade under Roeder i Newcastle”, på Twitter.

”Alla vi hos Watford är extremt ledsna över att få reda på att vår förre spelare och tränare Glenn Roeder gått bort. Alla våra tankar går ut till hans familj och vänner vid den dystra stund. Vila i frid, Glenn”, skriver Watford i en tweet.

Som spelare gjorde engelsmannen störst avtryck i Newcastle, där han stod för åtta mål på 193 matcher mellan 1983-1989.

