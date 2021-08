Förre United-stjärnan om tuffa tiden: "Pogba och Zlatan frågade varför jag aldrig fick spela"

Memphis Depay, 27, kom till Manchester United från PSV Eindhoven under sommaren 2015, men lämnade för Lyon i januari 2017 efter en tung period på Old Trafford. Nu berättar den nederländske forwarden mer om vad som gick fel under tiden i United.

- Jag har funderat mycket på det. Första säsongen behövde jag anpassa mig och det gick inte så bra jämfört med min tid i PSV. Jag tappade lite självförtroende och tappade förtroendet från Louis van Gaal (dåvarande United-manager). Det var tufft för mig, säger Depay till El Periodico enligt Daily Mail.

Sommaren 2016 fick Depay en ny manager när José Mourinho ersatte van Gaal på posten. Det gjorde inte saker och ting till det bättre - snarare tvärtom.

ANNONS

- Jag kämpade för att komma in i laget men jag tror att idén att ge mig en chans aldrig fanns i hans huvud. Han gav mig aldrig en möjlighet. Aldrig, säger Depay.

- Jag gick till hans kontor men det förändrade ingenting. Det var en väldigt tuff period, jag kände att jag tränade bra och spelarna själva förstod inte varför jag inte fick chansen, fortsätter han.

- Paul Pogba och Zlatan Ibrahimovic frågade mig: "Varför spelar du aldrig?" För mig var det bekräftelsen att jag inte hade en chans. Och jag insåg att jag inte ville vara i en stor klubb utan att spela.

Depay lämnade alltså för Lyon under vinterfönstret 2017. Detta efter en Premier League-höst där han fick sammanlagt ynka 20 minuters speltid. Forwarden blev kvar i den franska storklubben fram till det att han lämnade för Barcelona i somras.