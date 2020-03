Glädjebesked inför EM: Pontus Jansson närmar sig comeback

En höftskada har ställt till med problem för Pontus Jansson den senaste tiden. Senast han spelade i Championship för Brentford var den 11 januari, mot QPR.

Men nu är topplaget på väg att få tillbaka sin lagkapten, lagom till slutspurten i kampen om en Premier League-plats.

På lördag väntar Sheffield Wednesday i ligan och inför den matchen mötte tränaren Thomas Frank media under torsdagen. Då gav dansken en uppdatering rörande Jansson.

- Han har tränat med laget den här veckan och såg bra ut i träning i dag, säger Frank och fortsätter:

- Jag behöver fatta ett beslut om han ska vara med i truppen (mot Sheffield) eller inte eftersom han varit borta ett bra tag och vi vill att han ska bli 100 procent redo för att spela.

Att 29-åringen är på väg tillbaka är även ett bra besked för Sveriges förbundskapten Janne Andersson, inför landslagssamlingen i mars och sommarens EM-slutspel. Jansson är just nu tredjeval bland mittbackarna i landslaget, bakom Victor Nilsson Lindelöf och Andreas Granqvist.

