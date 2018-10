Guardiola om straffmissen: "Ber om ursäkt - mitt beslut"

Manchester City hade i går kväll chans att avgöra sent till seger i toppmötet med Liverpool i Premier League. Nyförvärvet Riyad Mahrez lade upp bollen på straffpunkten, men brände möjligheten och matchen slutade mållös.

City-tränaren Pep Guardiola stöttade Mahrez, men bad även om ursäkt.

- Jag ser Mahrez lägga straffar under varje träning. Det ger ett stort självförtroende. Det ger honom stor erfarenhet och nästa gång går den in. Jesus (Gabriel) ville ta den. Jag ber om ursäkt. Det var mitt beslut, säger tränaren enligt The Guardian.

- Agüero (Sergio) tog vanligtvis straffarna under senaste sex, sju månaderna, men han var på bänken. Han var på planen när vi inte fick den första straffen. Kanske behövde vi två straffar för att göra ett mål. Jag vill dock inte prata om domare eller om beslut. Jag vill prata om matchen, fortsätter han.

Vidare berättade Guardiola att han är nöjd med Citys insats i matchen.

- Jag är bekväm med insatsen. De hade inte ett skott på mål. Att göra det på Anfield är komplicerat. Det är därför jag får kredd för vad jag har gjort. Men vi missade lite i offensiven och hade behövt lite mer kreativitet och snabbhet för att avsluta anfallen. Det är inte lätt mot ett starkt lag.

Manchester City toppar tabellen före Chelsea och Liverpool på samma poäng, men med bättre målskillnad i Premier League. Härnäst ställs laget den 20 oktober mot Burnley hemma i ligan.