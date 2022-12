Gyökeres nya succé - sköt tre poäng till Coventry

Mötet mellan Coventry och West Bromwich såg länge ut att sluta 0-0 men på övertid fick hemmalaget straff och Viktor Gyökeres klev fram och sköt hem tre poäng till Coventry City.

Svensken leder skytteligan i den engelska andraligan och blev i veckan uttagen i veckans lag av ligan.

Och i lokalpressen hyllas Gyökeres efter nya succén:

"Anföll väl längs vänsterkanten tidigt och hade ett skott utanför under de 20 första minuterna som City dominerade. Begränsat med chanser men alltid ett hot. Vann den sena straffen när han dribblade in i boxen där han fälldes av Pieters och dunkade in straffen för att säkra de tre poängen", skriver Coventrytelegraph efter matchen.

Gyökeres tilldelades en åtta (av tio) i betyg från tidningen. Svensken är nu uppe i elva fullträffar den här säsongen.