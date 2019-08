Hattrick för Sterling och VAR (!) när City krossade West Ham i premiären

Regerande Premier League-mästarna Manchester City inledde årets säsong med en bortamatch mot West Ham i London. Pep Guardiola valde, precis som i Community Shield, att inleda matchen med anfallsstjärnan Sergio Agüero på bänken.

Det visade sig möjligen vara ett bra beslut. Manchester City inledde med mycket boll och flest initiativ framåt och tog i mitten av första halvlek ledningen i matchen. Detta just genom Agüeros ersättare - Gabriel Jesus. Efter att Kyle Walker mött ett inspel bakom Londonklubbens backlinje och satt in bollen framför mål, så styrdes bollen på Jesus ben och in i mål till ledning för City i halvtid.

I andra halvleken utökade City sin ledning. Kevin De Bruyne vände upp på offensiv planhalva och kunde frispela Raheem Sterling, som fri med Lukasz Fabianski inte gjorde några misstag.

City fick även in en tredje boll efter ett läcker anfall. Sterling släppte bollen och tog en djupledslöpning och fick tillbaka bollen. Därifrån kunde han frispela Jesus, som bara behövde raka in bollen i det öppna målet. Men efter en VAR-granskning dömde domare Mike Dean att Sterling var offside tidigare i anfallet och dömde bort målet. Beslutet var det första som har tagits med hjälp av VAR i Premier Leagues historia.

En stund senare i matchen skulle City istället få ett domslut med sig efter en VAR-granskning. Raheem Sterling rusade fram och fick en fin boll i djupled av Riyad Mahrez. Yttern lyfte bollen över Fabianski men Dean kollade VAR för att se om Sterling var offside när bollen slogs. Efter en kortare diskussion med VAR-rummet tog han beslutet att Sterling inte var offside och gav City målet fram till 3-0.

Tio minuter från slutet fick Manchester City straff när Mahrez gjordes ner i straffområdet. Sergio Agüero tog hand om den, men slog en svag straff som Fabianski räddade. Men VAR såg att West Ham-spelaren Declan Rice tog sig in i straffområdet för tidigt, samt var spelaren som rensade returen, vilket gav Agüero chansen att slå om straffen. Den här gången gjorde City-anfallaren inget misstag och slog bollen i högra hörnet om målvakten, som kastade sig till vänster.

Matchen slutade 5-0 till Manchester City, efter att Raheem Sterling fullbordat sitt hattrick på tilläggstid, vilket gav de regerande mästarna en flygande start på årets säsong.

Startelvor:

West Ham: Fabianski - Fredericks, Balbuena, Diop, Cresswell - Rice - Antonio, Lanzini, Wilshere, Anderson - Haller.

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Zintjenko - Rodrigo, Silva, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Jesus.