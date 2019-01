Hennessey förnekar nazisthälsning: "Kan garantera att jag aldrig skulle göra en sådan gest"

Crystal Palace-målvakten Wayne Hennessey har hamnat i blåsväder. Den walesiska landslagsmannen fångades under söndagen på en bild där det ser ut som han gör en nazisthälsning. Målvakten, som är given mellan stolparna i Crystal Palace, förnekar dock att han gjort gesten och han menar att det var en ren slump.

"I går kväll åt jag middag med mina lagkamrater och vi tog ett gruppfoto. Jag vinkade och skrek till personen som tog fotot samtidigt som jag lade handen över munnen för att det skulle höras bättre. Det fångades i ett ögonblick när det ser ut som jag gör en olämplig gest. Jag kan garantera att jag aldrig skulle göra en sådan gest, eller något liknande det, och det var en ren slump", skriver han på sitt Twitter-konto.

Bilden som lades ut på Instagram av lagkamraten Max Meyer är nu borttagen.

moment by the camera this looks like I am making a completely inappropriate type of salute. I can assure everyone I would never ever do that and any resemblance to that kind of gesture is absolutely coincidental. Love and peace Wayne