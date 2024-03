Hjulmands tatuering kan stoppa flytten till PL

Record uppgav häromveckan att Tottenham visar intresse för Morten Hjulmand, 24. Scouter har exempelvis varit på plats i Portugal för att scouta Sportings danske mittfältare på nära håll.

En möjlig transfer som har väckt uppmärksamhet i sociala medier.

Hjulmand är nämligen en stor supporter till Spurs värsta rival i London: Arsenal. Han har till och med "Gunners" logga tatuerad på sin vänstra axel.

I tidigare intervjuer har dansken talat öppet om sin kärlek för Arsenal. Hjulmand har berättat att han följde klubben tätt som ung tillsammans med sin pappa. Hans stora idol var ex-lagkaptenen Patrick Vieira.

- Min pappa höll på Arsenal och vi kollade på deras matcher tillsammans när jag var yngre, sa Hjulmand för ett tag sedan.

Just mittfältarens supporterskap till Arsenal har fått Tottenham att tänka till en extra gång kring en eventuell värvning av Hjulmand, skriver Record. Troligtvis är det inget som kommer att sätta käppar i hjulet för 24-åringen men i nuläget är det osäkert kring huruvida Spurs kommer löpa linan ut och faktiskt försöka värva honom.

Klubbens intresse är dock fortsatt intakt.

Att spelare med hjärta för antingen Arsenal eller Tottenham spelar för antagonisten är inte sällsynt. Sol Campbell, William Gallas och Emmanuel Adebayor är exempel på profiler som har spelat för båda lagen.

Hjulmand har kontrakt till 2028. I år har han gjort tre mål samt fyra assist på 40 tävlingsmatcher.

Även Manchester United har kopplats ihop med 24-åringen.

Morten Hjulmand to Man Utd? Well, he does have a giant tatoo of the Arsenal logo on his right shoulder. Massive Arsenal fan. But #MUFC fans don’t care, right? #afc #mufc #transfers pic.twitter.com/IEuUpTvci5