Isak: "De sena målen är de bästa målen"

Alexander Isak, som var skadad under stora delar av hösten, hoppade under söndagen in och gav Newcastle seger med 1-0 mot Fulham i Premier League. Svensken fick därmed fira sitt första ligamål sedan i september i fjol, och blev hyllad efteråt.

Nu delger Isak sina tankar om kvällens seger i England.

- Vi är väldigt glada, då det var en tuff match, men i slutändan tycker jag att vi förtjänade tre poäng. Jag är även väldigt glad över att jag fick göra mål, säger han i en intervju med klubbens tv-kanal och fortsätter:

- Jag hoppade in, ville ge energi till laget, att vi skulle behålla vårt momentum och fortsätta anfalla. Jag kände att det skulle dyka upp en chans och jag var på rätt plats vid rätt tillfälle.

Isak menar att det var något extra för honom att få göra mål så sent.

- De sena målen, som blir avgörande, är de bästa målen. Det var en speciell känsla att få göra det målet hemma inför våra otroliga supportrar.

Isak har samtidigt varit borta länge och menar att det var frustrerande att vara vid sidan av planen.

- Det har varit frustrerande. Det har hjälpt mycket att laget har gjort det väldigt bra, då det gjort mig lite mer lugn. Jag är glad över att vara tillbaka i ett lag som är på en väldigt bra plats, och jag är glad över att jag fick bidra i dag, säger han.

På frågan om han är redo att starta matcher framöver är svaret:

- Jag använder alla möjligheter, varje träning och match, till att komma i bättre form, och sedan är det upp till tränaren när tiden är rätt.

Newcastle är på tredje plats i ligan och ställs på lördag mot Crystal Palace på bortaplan.