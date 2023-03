Isak stor matchhjälte - tvåmålsskytt när Newcastle vände och vann

Hemmalaget tog ledningen genom Emannuel Dennis som vackert chippade den över Nick Pope i Newcastle-målet.

Repliken från 'Newca' skulle komma precis innan paus. Joe Willock tog sig runt längs högerkanten och i straffområdet hittade han in till Alexander Isak som på akrobatiskt vis med en volley via stolpen fick in kvitteringen.

Svensken hyllades av bland andra Gary Neville efter målet:

- Isak har varit ett ständigt hot, helt briljant avslut. Kontrollen, det är med smalbenet han gör mål men allt handlar om kontrollen och balansen han träffar bollen med. Newcastle förtjänar det dessutom,. Det hade varit kriminellt om de låg under i halvtid.

Isak har nu gjort mål i två raka matcher.

- Willock sätter in bollen och wow! Bollen kommer bakom honom (Isak) men han producerar det avslutet med den tekniken, säger Jamie Carragher i Sky Sports.

Under den andra halvleken tryckte Newcastle på för ett ledningsmål och efter vackert förarbetet från Alexander Isak kunde Elliot Anderson nicka in 2-1-bollen men VAR hittade en offside och målet dömdes bort.

- Jag måste vara ärlig. Jag vet inte vad de tittar på, sa Carragher i Sky Sports sändning.

Men Alexander Isak skulle få sista ordet ändå. I den 91:a minuten gick svensken upp och nickade. Bollen gick via Niakhates arm och domaren pekade på straffpunkten.

Den tog Isak själv hand om. Han fick Navas att stå still och skickade in segermålet.

Newcastle vann matchen med 2-1.

Startelvor:

Nottingham Forest: Navas - Aurier, Niakhate, Felipe, Lodi - Yates, Shelvey - Johnson, Gibbs-White, Dennis - Ayew.

Newcastle: Pope - Trippier, Botman, Schär, Burn - Longstaff, Guimaraes, Willock - Murphy, Isak, Saint-Maximin.