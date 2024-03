Isaks svar på Arsenal-ryktet: "Ganska vanligt"

Brittiska medier har den senaste tiden spekulerat i att Newcastle kan tvingas sälja värdefulla spelare framöver på grund av sin ekonomiska situation och det finansiella regelverk som finns i Premier League. En tillgång som pekats ut: svenske Alexander Isak.

Nyligen placerades också forwarden i en seriekonkurrent, Arsenal. Sajten Football Insider har hävdat att Isak finns på London-klubbens önskelista inför sommarens transferfönster.

- Det är ganska vanligt att det snackas en del. Det snackades ju i januari om att Newcastle kanske behöver sälja spelare och så vidare. Jag vet inte exakt hur situationen är för klubben. Jag har inte funderat på det (att lämna), säger Isak.

Annons

Han tar ryktena som cirkulerar om honom och klubbens situation med ro.

- Det påverkar inte mig så mycket. Jag vet att jag alltid säger så men det gör faktiskt inte det. Det har snackats många gånger, runt många fönster. Jag ser det som en sådan grej bara. Alla vet att när sommaren kommer och saker dyker upp så kan saker hända men jag har faktiskt inte tänkt den tanken.

Har klubben sagt något till dig om situationen?

- Nej, ingenting.

Den här säsongen har 24-åringen gjort tolv mål på 20 framträdanden i ligan, men han har även haft återkommande ljumskproblem.

- Det har varit jobbigt, faktiskt. Just för att det har varit svårt att komma in i ett flow. Precis när jag kommit in i det så har jag fått ett bakslag. Det är nästan lite skönare att bli borta en längre tid istället för att drabbas av små hack.

Annons

Under måndagskvällen spelar Isak och Sverige en träningslandskamp mot Albanien på Friends Arena.