Ivan Toney bekräftar för Jansson - stannar i Brentford

Ivan Toney dömdes i maj till åtta månaders avstängning efter att ha erkänt 232 överträdelser mot det engelska fotbollsförbundets bettingregler.

Sedan dess har hans framtid varit oviss. Anfallsstjärnan har ryktats till bland annat Chelsea, Arsenal och Manchester United.

Men nu bekräftar Toney - i ett telefonsamtal med Pontus Jansson som Brentford har lagt ut på X - att han stannar i Londonklubben.

- Jag stannar. Jag kan inte vänta på att komma tillbaka, säger Toney i klippet.

- Jag har redan satt dig som kapten i mitt fantasy-lag. Kungen är tillbaka, säger Jansson.

Toney passar även på att sia om sin comeback - och insisterar att Jansson ska komma och titta.

- Det är bäst att du kommer till stadion, för jag har jubelscener redo. Jag har haft lång tid på mig att förbereda mig, så det blir bra, säger Toney.

Toney kan potentiellt göra comeback i helgen, då Brentford tar emot Nottingham Forest på Gtech Community Stadium. Förra året gjorde han 20 mål för Brentford i Premier League.

Med 19 inspelade poäng ligger Brentford på 16:e plats i den engelska ligatabellen.

I förra veckan uttalade sig även Jansson, i en intervju med Fotbollskanalen, om Toney. Han menade då att engelsmannen är en inspiration för honom.

- Jag har sagt det tidigare: Ivan för mig är på något sätt en inspiration, trots att han är fem år yngre än mig. En inspiration och någon som jag ser upp till. Någon som ger mig ett lugn i min roll som ledare. Jag är jätteglad över att få se honom tillbaka och jag hoppas att han stannar i Brentford i alla fall året ut, och sedan får vi se var det tar vägen, sa Jansson då.

