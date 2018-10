Jansson i veckans lag efter sena kvitteringsmålet

Det var i lördags som Pontus Jansson blev målskytt för sitt Leeds. I den 88:e minuten mot Brentford nickade svensken in 1-1 och räddade en poäng för laget.

Efter målet så tar svensken nu plats i WhoScored.coms veckans lag. Mittbacken fick ett betyg på 8.8 av 10 av statistiksajten.

I övrigt är Birmingham och Nottingham Forest representerade med tre spelare vardera i veckans lag.

Statistiksajten WhoScored.com räknar ut ett prestationsindex för samtliga spelare beroende på hur de lyckas med dribblingar, passningar, skott och ett hundratal andra parametrar.

Our Championship team of the weekhttps://t.co/7094SxKrhN pic.twitter.com/OC3dQHmXux