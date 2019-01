Jansson var med i trendbrott - nu uttagen i veckans lag

Pontus Janssons Leeds hade inför fredagens möte med Derby två raka förluster i ligan och en i FA-cupen, vilket gjorde matchen till en viktig sådan i Championship. Leeds lyfte, vann med 2-0 och toppar efter veckans omgång fortsatt andraligan i England.

Jansson, som nyligen blev framröstad till månadens spelare i december i Championship, gjorde en bra match och blev i dag uttagen i veckans lag, av WhoScored.com, i ligan.

Svensken bildar mittbackspar ihop med Ipswichs James Collins. Hull är annars det lag med flest spelare i elvan, tre stycken - Jarrod Bowen, Markus Henriksen och Kamil Grosicki.

After a sixth consecutive league win @HullCity are flying up the @SkyBetChamp table and represented by three players in our team of the week, including star man @jarrodbowen_ https://t.co/7094SxKrhN pic.twitter.com/PS0tIkzGI8