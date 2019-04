Janssons succé - uttagen i "Årets lag"

Pontus Jansson är given i Leeds backlinje och laget slåss om en direktplats till Premier League. Under årets säsong har Jansson dessutom svarat för tre mål och nu belönas han med en plats i engelska spelarfackets "Årets lag" för lagen i Championship.

Tillsammans med lagkamrat Liam Cooper bildar Jansson mittbackspar och i elvan får han dessutom sällskap av en annan Leeds-spelare, mittfältaren Pablo Hernandez.

Se hela ”Årets lag” i Championship i tweeten nedan.

