Jätteknallen: Brighton utslaget ur ligacupen - straffades av Charlton

Charlton ligger för närvarande på 18:e plats i League One men kan se fram emot kvartsfinal i den engelska ligacupen.

Hemma på The Valley tog Charlton emot Brighton under onsdagskvällen och efter 90 minuters spel var det 0-0. Straffar väntade.

Det krävdes 14 straffar innan det avgjordes efter att Charlton-försvararen, Sam Lavelle satt dit sin straff i den sjunde straffomgången efter att Moses Caicedo missat.

Charlton är därmed klart för kvartsfinal i den engelska ligacupen.

🎯 LAVELLE CONVERTS AND WE'RE THROUGH TO THE @Carabao_Cup QUARTER-FINALS!!!!!! 🏆 #cafc ❌✅❌❌✅✅#bhafc ❌❌✅✅❌❌