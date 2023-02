Jättemissen från VAR-rummet - när Brentford kvitterade mot Arsenal

Arsenal tappade under lördagen poäng för andra raka matchen och Manchester City får senare under söndagen en till chans att knappa in på serieledaren.

Efter Leandro Trossards ledningsmål kunde Ivan Toney kvittera efter en rörig situation i straffområdet till följd av en frispark i ytterzon.

Målet granskades av VAR-rummet där Lee Mason satt för dagen men enligt Daily Mail glömde domaren en viktig detalj under VAR-granskningen.

Lee Mason ritade inte upp några linjer för offside.

Christian Nørgaard - som slår fram bollen till Toney var i en offsideposition i uppbyggnaden till målet. VAR tittade först på om Ethan Pinnock var offside och påverkade spelet.

När man kunnat konstatera att Pinnock inte skulle bedömas vara offside godkändes målet.

- Han tittade på det möjliga regelbrottet och beslutade att det inte hade funnits något och därför hade domaren Peter Bankes inte gjort ett tydligt och uppenbart fel, säger PGMOL-företrädaren Chris Foy till Daily Mail och fortsätter:

- Sanningen är dock att VAR inte helt undersökte linjerna. Några linjer ritades helt enkelt inte. Det räknas som ’mänskliga misstag’. Hade linjerna ritats skulle målet ha blivit bortdömt för offside.

Arsenal-tränaren Mikel Arteta var direkt efter matchen missnöjd med målet och menade att det inte borde ha godkänts.

-Jag har precis tittat på det (Brentfords mål) och jag tycker att det är offside, sa han enligt The Athletic.

Det var inte det enda mänskliga misstaget som VAR-rummet stod för i England under lördagen. Ett Brighton-mål dömdes bort felaktigt efter att ”offsidelinjen” dragits från fel Crystal Palace-spelare.