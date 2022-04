Johanssons Rotherham klart för Championship

Viktor Johansson lämnade Hammarby redan som 15-åring, för Aston Villas akademi. Sedan dess har målvakten huserat i England och sommaren 2020 värvades han Rotherham. Under sin första säsong med A-lagsfotboll stod han mellan stolparna i 21 matcher, under en säsong som slutade med nedflyttning.

Men nu tar laget steget upp till Championship igen. Johansson har gjort 25 ligaframträdanden i League One och har hållit elva nollor.

En av dem var i dagens match, som var den sista för säsongen. Då besegrade Rotherham Gillingham med 2-0. Med det står det klart att laget slutar på andraplats och avancemanget är ett faktum. Huruvida Johansson kommer följa med upp är dock inte klart, då hans nuvarande kontrakt går ut i sommar.

På andra sidan plan var utfallet motsatt. Gillingham slutar under nedflyttningsstrecket och kommer spendera nästa säsong i League Two. Även där finns det svenskt på målvaktsposition i form av Pontus Dahlberg. Han satt på bänken i dagens möte men har under säsongen framträtt i ligan vid 24 tillfällen.