Jorginho tycker att han ska vinna Ballon d’Or: "Hade varit ett bra initiativ"

Chelseas Jorginho är en de som kan ta hem Ballon d’Or 2021. Den centrala mittfältaren har redan vunnit Uefa:s "Best Player of the Year" efter att ha vunnit Champions League och EM i somras.

- Jag vill inte ha för många förväntningar, men jag hade varit en hycklare om jag sa att jag inte tänker på det, säger Jorginho till GloboEsporte.

Lionel Messi är fortsatt favorit att ta hem priset, men nu berättar Jorginho varför han tycker att det vore "bra" om han utsågs till världens bästa spelare av France Football.

- Det är fantastiskt om det händer, men om det inte gör det kommer jag inte klaga. Jag behåller fötterna på jorden och fokuserar på annat. Jag har redan vunnit Uefa:s "Best Player of the Year", sager han och fortästter:

- Det är inte upp till mig att säga att jag borde vinna Ballon d’Or, men det hade varit ett initiativ för andra spelare och visa att det inte bara handlar om mål för att vinna.

Jorginho har spelat 156 matcher i Chelsea-tröjan och noterats för 20 mål samt fem assist.