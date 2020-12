Kane målskytt när Tottenham gick vidare i ligacupen

Ligacup-kvartsfinal mellan Stoke och Tottenham väntade under onsdagskvällen. Den sydkoreanska halvan av duon Harry Kane/Heung-Min Son fick inleda på bänken, men det skulle inte stoppa Tottenham.

För då fick nämligen Gareth Bale chansen från start i stället, och det var också han som inledde målskyttet. Harry Winks hittade in med ett fint inlägg som Bale kunde skarvnicka in för 1-0 Tottenham, hans tredje mål sedan återkomsten.

1-0 stod sig till paus. Just Bale skulle sedan bytas ut i paus, och in kom Heung-Min Son. Men efter bara några minuter i andra halvlek kvitterade Stoke. Jacob Brown kom runt på högerkanten och slog in ett fint inlägg som Jordan Thompson avslutade fint på bortre till 1-1.

Spurs skulle dock återta ledningen genom Eric Dier, och i slutminuterna fastställde inbytte Harry Kane slutresultatet till 3-1.

Semifinalerna av ligacupen lottas senare i kväll, efter att Manchester United spelat mot Everton.

I nästa match möter Tottenham Wolverhampton Wanderers borta i ligan.