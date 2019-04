Kean stöttas - och Sterling sågar Bonucci: "Allt du kan göra är att skratta"

Juventus-anfallaren Moise Kean blev i går målskytt i Juventus 2-0-seger mot Cagliari i Serie A. Under matchen fick Kean ta emot rasistiska påhopp från läktarplats, och när han sedan valde att fira målet framför Cagliaris supportrar eskalerade det. Mittfältaren Blaise Matuidi reagerade starkt på lätena, men däremot uttalade sig mittbacken Leonardo Bonucci efter matchen om att Kean på sätt och vis var medskyldig till att han blivit utsatt, med anledning av firandet framför klacken

- Kean vet att han när han gör mål måste han fokusera på att fira med sina lagkamrater. Han vet att han kunde gjort det annorlunda. Det var rasistiska tillrop efter målet. Blaise (Matuidi) hörde det och blev arg. Jag tycker att skulden är 50-50 eftersom Moise inte borde ha gjort så och klacken borde inte reagerat på det sättet, sa Bonucci enligt Football-Italia.

Bonuccis uttalande får nu kritik av Manchester Citys Raheem Sterling, som tidigare berättat om att han själv fått utstå rasistiska okvädningsord från läktarplats.

På Twitter skriver Sterling, med hänvisning till Bonuccis uttalande, att: "Allt man kan göra är att skratta".

Kean får även stöd av flera andra spelare. Bland annat skriver Lyons och det holländska landslagets Memphis Depay: "Det är en skam att vi fortfarande pratar om rasism 2019! Men vi måste ta ställning! Vi är alla likvärdiga!".

Paul Pogba skriver på Instagram: "Jag stöttar varje kamp mot rasism, vi är alla likvärdiga. Vakna italienare, ni kan inte låta en liten grupp rasister tala för er".

Ytterligare en tidigare Juventus-spelare Patrice Evra har, enligt BBC, kommenterat incidenten:

"Det är inte acceptabelt inom fotbollen eller någon annanstans i världen".

Därtill har även spelare som Mario Balotelli och Christian Benteke tagit tydlig ställning mot rasism. Och den tidigare storspelaren Stan Collymore skriver på Twitter att Bonucci bör lägga skorna på hyllan om han inte kan stötta en lagkamrat som fått utstå rasism. "Idiot", avslutar Collymore inlägget med.

Leonardo Bonucci själv har på Instagram lagt upp en bild där även han skriver "Nej till rasism".

Hey @bonucci_leo19, your team mate who was racially abused is NOT TO BLAME for being racially abused, so don't try to suggest he was.



If you can't support your team mates right to not be greeted with monkey chants, hang your boots up.



Idiot.