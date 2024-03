Klart: Botman missar resten av säsongen

Newcastle meddelar under onsdagen att klubben har åkt på ett tungt bakslag. Mittbacken Sven Botman är knäskadad, och tvingas genomföra en operation.

Enligt Newcastle väntas spelaren bli borta i sex-nio månader, och missar därmed avslutningen av den här säsongen, samt inledningen av nästa säsong.

24-åringen är den här säsongen noterad för 22 matcher med Newcastle. Han skadade sig senast mot Manchester City i FA-cupen.

Sven Botman will undergo surgery next week after suffering a knee injury against Manchester City.



A scan has confirmed that he sustained an injury to his ACL and he is expected to return within 6-9 months.