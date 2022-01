Klart: Klubbikon lämnar Bournemouth

Bournemouth gav under tisdagskvällen besked om att klubbikonen och mittbacken Steve Cook, 30, lämnar efter tio år. 30-åringen, som kom från Brighton & Hove Albion på lån hösten 2011 och sedan permanent vintern 2012, har skrivit på för Nottingham Forest.

Cook har i flera år varit en viktig spelare i Bournemouth med 20 mål på 389 matcher, men har under den här säsongen fått lite mindre speltid med endast fyra framträdanden.

Bournemouths vd Neill Blake:

- Steve är en AFC Bournemouth-legendar. Han har varit en viktig del av klubbens framgångar under de senaste tio åren och har spelat en avgörande roll i några av de mest minnesvärda ögonblicken i vår historia. Vi tackar för allt han har gjort för klubben, och önskar honom det bästa i framtiden, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Bournemouth toppar i dagsläget Championship, medan Nottingham är på nionde plats i den engelska andraligan.



We can confirm that @SteveCook28 has completed a move to Nottingham Forest.