Klart: Lacazette lämnar Arsenal

Arsenal gav under fredagen besked om att den franske anfallaren Alexandre Lacazette lämnar klubben vid kontraktets slut i sommar. Lacazette, som anslöt från Lyon under 2017, stod för 71 mål på 206 matcher under sin tid i den engelska storklubben.

- "Laca" har varit en fantastisk spelare för oss. Han har varit en riktig ledare på och utanför planen och har haft ett viktigt inflytande på våra unga spelare, säger tränaren Mikel Arteta i en kommentar på klubbens hemsida.

Under torsdagen skrev den franska tidningen L'Equipe att Lacazette är nära en återkomst till Lyon. Den franska klubbens president Jean-Michel Aulas har även tidigare uttalat sig om att klubben gör sitt bästa för att få in anfallaren till nästa säsong.

Lacazette är fostrad i Lyon och har gjort 100 mål och 32 assist på 203 framträdanden med klubben i franska Ligue 1.



🔥 For the 206 games and 71 goals



💪 For your dedication to The Arsenal



Thank you for 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴, @LacazetteAlex ❤️