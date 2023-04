Klart: Wigan degraderat till League One

Wigan Athletic FC spelade i Premier League mellan 2005 och 2013, och gick till ligacupfinal 2006, samt vann FA-cupen 2013, men har sedan dess haft det tufft.

Wigan har under senaste åren spelat i League One och i Championship, och under den här säsongen har klubben, som nykomling, tampats i botten av andradivisionen.

Wigan hade under lördagen chans att greppa ett sista halmstrå för att klara sig kvar i Championship, men fick vara nöjt med 1-1 mot Reading, och därmed står det nu klart att den klassiska klubben får spela i League One nästa säsong.

Wigan är just nu jumbo med 41 poäng efter 45 omgångar i Championship, och en omgång återstår av säsongen. Under lördagen blev det samtidigt klart att Plymouth och Ipswich är uppflyttade från League One till andradivisionen.

