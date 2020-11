Klopp: "Jag vet att jag ser ut som en idiot ibland"

När Liverpool spelar sina matcher brukar Jürgen Klopp leva sig in i matcherna som få andra tränare gör. Nu berättar han i den nya filmen The End Of The Storm hur han inte kan kontrollera sig själv vid sidlinjen.

- Det mest uppenbara folk ser är hur jag gestikulerar hela tiden, pekar och gnisslar tänder. Jag vet att jag ser ut som en idiot ibland, säger han enligt Goal.

Men det är inte bara i Liverpool som han agerat på det här sättet vid sidlinjen. I Bundesliga var han likadan enligt honom själv.

- Jag har fortfarade flest röda kort, och absolut flest böter i Bundesliga-historien. Ironi hjälper inte, domare klarar inte av det, säger han och fortsätter:

- Jag tror det var mitt första röda kort, jag gick till den assisterande domaren och frågade: "Hur många felbeslut är tillåtna? För om det är 15 har vi bara ett kvar". Han höjde sin flagga och jag var utvisad, men jag kan inte sitta ned.

Liverpool spelar sin nästa match hemma mot serieledarna Leicester, 21 november, avspark 16.00.