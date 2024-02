Klopps hyllning: "Oh my God"

Nyförvärvet Wataru Endo, 31, var en av få ordinarie spelare som gjorde 120 minuter mot Chelsea. Och i slutändan belönades både han och laget med ligacuptiteln efter ett sent mål av Virgil van Dijk.

Efteråt vad huvudtränare Jürgen Klopp lyrisk när han pratade varmt om Liverpools japanske evighetsmaskin.

- Om jag ska vara ärlig lider många spelare just nu, de spelar med smärta. Men det behöver man göra för att få uppleva sådana här stunder. Men vad sägs om Harvey Elliots insats? Eller Wataru Endo - oh my God. Vilken kille, vilken spelare! säger tysken.

- Han gick igenom prisceremonin med de stelaste benen jag någonsin har sett! skrattar Klopp.

Vidare hyllar Liverpool-tränaren alla unga akademispelare som byttes in i finalen.

- Det som hände i dag är helt galet, det ska inte vara möjligt. Laget. En trupp och en akademi fylld av spelare med karaktär. Jag är så stolt över att jag fick vara en del av det i kväll. Det galnaste av allt är att vi förtjänade att vinna! Grabbarna visade sig från sin bästa sida. Det var väldigt häftigt, säger Klopp.

- Jag tror att vi bytte in alla pojkar! Vi behövde fräscha ben. Deras var fräscha och väldigt unga. Men de gjorde jobbet. Sanningen är att de har tränat med oss ett tag och vet exakt vad de ska göra.

Ligacuptiteln var Liverpools tionde i klubbens historia.