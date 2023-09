Kryss i Londonderbyt - efter dubbla mål av Son

Arsenal och Tottenham har båda spelat ihop 13 poäng på de fem inledande matcherna i Premier League. Nu drabbar topplagen samman i Londonderby i Premier League.

Under matchinledningen var det Spurs som skapade matchens första stora målchans. Heung-Min Son fick in bollen i nät efter att Yves Bissouma skjutit men sydkoreanen var flera meter offside och målet dömdes snabbt bort.

Arsenal tog över efter Spurs starka inledning och Eddie Nketiah skapade en farlig chans där Vicario var vid på första stolpen.

Och Arsenal skulle få utdelning. Bukayo Saka vek in, sköt och via Cristian Romero gick bollen i mål och stort jubel utbröt på Emirates.

Annons

I målfirandet valde Bukayo Saka att "sno" Spurs-mittfältaren James Maddisons målgest. Saka stannade upp och med en handrörelse låtsades han skicka iväg en pil likt en dartspelare.

Spurs kom nära en kvittering omgående när Kulusevski, Son och Brennan Johnson kombinerade fram till ett jätteläge för den sistnämnda men David Raya stod för en fantomräddning och fredade Arsenals mål.

Men kvitteringen kom kort därefter när James Maddison rundade Bukayo Saka och slog in bollen till Heung-Min Son som via stolpen rakade in 1-1.

I början på andra halvlek fick Arsenal straff efter att Ben White skjutit och Romero "räddat" med armen. Straffen tog Bukayo Saka hand om och överlistade Vicario fram till 2-1.

Men svaret från Spurs kom blixtsnabbt och det var återigen firma Maddison/Son som låg bakom det. Den sistnämnda satte bollen i nät för sitt andra derbymål.

Annons

Målet föranleddes av ett misstag från Jorginho, som blev inbytt i paus:

- Vilken hemsk stund för Jorginho, vad håller han på med?, frågade sig Gary Neville.

Matchen slutade 2-2.

Startelvor:

Arsenal: Raya - White, Saliba, Magalhaes, Zintjenko - Ødegaard, Rice, Vieira - Saka, Jesus, Nketiah.

Tottenham: Vicario - Porro, Romero, van de Ven, Udogie - Bissouma, Sarr - Kulusevski, Maddison, Son - Johnson.