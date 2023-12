Kulusevski räddade sen Spurs-poäng mot City

Toppmöte i Premier League stod på menyn när Manchester City tog emot Tottenham på Etihad Stadium under söndagen.

Gästerna från London hade ett helt gäng spelare på skadelistan, vilket innebar att Dejan Kulusevski fick lämna sin högerkant. Den svenske landslagsstjärnan startade som offensiv mittfältare bakom Heung-min Son.

Ett drag som såg ut att bli lyckat inledningsvis.

Redan i sjätte minuten snappade nämligen Kulusevski upp bollen på egen planhalva efter en hemmahörna. 23-åringen slog bollen i djupled till Son, som sprang sig fri och satte dit 0-1.

"Kulusevski skapade det målet och han har redan sprungit enormt mycket. Återigen imponerar han i den centrala rollen", skrev The Athletic-journalisten Charlie Eccleshare på X.

Annons

En sylvass kontring och drömstart för Spurs - men glädjen blev kortvarig.

För Manchester City kvitterade omgående. Bara minuter senare slog Julian Álvarez en inläggsfrispark från höger, som Son olyckligt styrde in i eget mål.

Kort därefter fick målmaskinen Erling Braut Haaland ett jätteläge att fullborda vändningen. Men förvånande nog sköt norrmannen utanför från nära håll - trots att målet i stort sett var helt öppet.

"Helt klart Premier Leagues största "han är mänsklig trots allt"-miss av alla tider", skrev Eccleshare på X.

Ett ljusblått mål låg länge i luften därefter och Manchester City - som var det bättre laget i första halvlek - radade upp målchanser. Exmpelvis sköt Jérémy Doku ett läckert avslut i ribban.

Till slut kom utdelningen. Efter en rad passningskombinationer fick Álvarez bollen i straffområdet varpå han spelade fram Phil Foden, som framför mål tryckte dit 2-1. Välförtjänt, vid det laget.

Annons

- Det där är klassiskt Manchester City. Ett väldigt bra mål, men de fick göra det på ett alldeles för enkelt sätt, sa expert Gary Neville i Sky Sports sändning.

Ledningen stod sig till pausvilan men en bit in i andra halvlek kvitterade Tottenham. Giovani Lo Celso tog sig fram i straffområdet och plaverade in bollen via stolpen till 2-2.

Men Manchester City kom tillbaka. Igen.

Spurs-mittfältaren Yves Bissouma sjabblade med bollen på egen planhalva. De ljusblå tog tillvara på bjudningen och spelade fram Jack Grealish som enkelt placerade in ledningsmålet i nätmaskorna.

"Så frustrerande för Spurs eftersom det kändes lite som att City hade slut på idéer", skrev Eccleshare på X.

Sky Sports experter var kritiska till Tottenhams agerande vid baklängesmålet.

- Vad gör Spurs? frågade sig Gary Neville i sändningen.

Annons

- Det där är helt idiotiskt av Bissouma, fyllde Jamie Carragher i.

Men Tottenham reste sig efter misstaget och hittade en kvittering i slutminuterna.

I 90:e minuten nådde Dejan Kulusevski högst på ett inlägg och nickade via ribban in 3-3, vilket blev slutresultatet.

"Det är inte många yttrar som kan göra mål på nickar som det där… (Cristiano) Ronaldo/(Ivan) Perisic-energi", skrev The Athletic-journalisten Jack Pitt-Brooke på X.

- Det är en sjuhelsikes nick, utbrast Neville.

Det var svenskens fjärde mål i ligan den här säsongen.

Resultatet innebär att Manchester City ligger kvar som trea i Premier League, tre poäng bakom serieledaren Arsenal. Tottenham parkerar i sin tur på femteplats.

Efteråt var Kulusevski nöjd med en poäng.

- Självklart. Samtidigt hade vi sista chansen i sista minuten. Men i slutändan gjorde vi en otrolig andra halvlek och jag är stolt över grannarna, säger han till Sky.

Annons

- Det var synd att vi släppte in det målet (3-2), för hade vi fortsatt spela som vi gjorde i andra halvlek hade vi vunnit. Vi måste lära oss av det. Vi har mycket att lära och om vi blir bättre mentalt kommer vi att vara på topp i slutet.

Heung-min Son var glad för sin svenske forwardskollega, som blev utsedd till matchens spelare.

- "Deki" brukar inte göra mål på nickar, haha. Men jag är glad för hans skull. Han är enorm för oss just nu, säger Son.

En stund senare ställde sig 23-åringen framför Viaplays intervjumikrofon:

- Det var ett otroligt mål. Jag såg inte bollen gå in. Ibland går det inte att förklara vissa mål men det var en otrolig känsla att göra det sent på bortaplan, säger Kulusevski.

Den svenske stjärnan trivs mot Manchester City.

- Det är speciellt (att möta dem). Det är ett av de bästa lagen i världen och jag älskar att mäta mig med de bästa. Då känner jag mig som bäst och det visade jag i dag.

Annons

Matchen analyserar han på följande vis:

- Första halvlek var inte bra, andra var bra. Tränaren var riktig arg på oss i halvlek och sa åt oss att vakna. Sen kom vi ut som ett annat lag och kontrollerade matchen. Vi hade chans att vinna på slutet så det var en stark poäng men också bra spelat, säger Kulusevski till Viaplay.

- Kan vi spela så här mot City med tio spelare borta kan vi vinna alla matcher.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Akanji, Gvardiol - Foden, Rodri, Silva - Álvarez, Haaland, Doko.

Tottenham: Vicario - Porro, Emerson, Davies, Udogie - Bissouma, Lo Celso - Johnson, Kulusevski, Gil - Son.