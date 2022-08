Kulusevskis premiärsuccé: Mål och assist i Spurs seger - bäst i PL under 2022

Fjolårets tabellfyra Totteham öppnade sin ligasäsong hemma mot Southampton på Tottenham Hotspur Stadium, London under lördagseftermiddagen. Dejan Kulusevski spelade då från start och svensken bildade forwardstrio tillsammans med Harry Kane och Heung Min-Son.

Tottenham fick dock en mardrömsstart framför hemmapubliken. Redan i tolfte minuten hamande bollen hos James Ward-Prowse som på halvvolley läckert sköt in 0-1 till gästerna.

- (Hugo) Lloris hade ingen chans, sa tidigare Spurs-backen Michael Dawson till Soccer Saturday.

Spurs svarade dock omgående. Bara minuter senare fick Dejan Kulusevski bollen på högerkanten och slog ett perfekt inlägg mot bortre stolpen där Ryan Sessegnon dök upp och nickade in 1-1. Kulusevski har därmed gjort nio assist i Premier League sedan debuten i februari 2022, vilket är fler än någon annan spelare enligt statistiktjänsten OptaJoe.

I Europas topp fem-ligor finns det bara en spelare som har ett bättre facit: Ousmane Dembélé (11) i Barcelona.

"En otrolig boll från 'Deki'", skriver Spurs på Twitter.

I 32:a minuten fullbordade Tottenham vändningen då Heung Min-Son prickade pannan på Eric Dier som skarvade bollen i mål. 2-1-ledningen stod sig till halvtidsvilan.

Med dryga halvtimmen kvar att spela utökade Spurs ytterligare. Emerson Royal tog sig ner på vänsterkanten och fick in bollen framför mål, men Southampton-backen Mohammed Salisu fick inte ordning på fötterna - och svarade för ett självmål.

I 63:e minuten var det dags för Dejan Kulusevski att skriva in sig i målprotokollet. Svensken fick bollen i straffområdet, vek inåt i planen och placerade läckert in 4-1 vid bortre stolpen.

- Kulusevski blir fri i boxen, öppnar upp kroppen och curlar bollen med sin vänster runt Stephens (Jack, Southamptons mittback) in vid bortre stolpen. Jag tror att vi nu kan kalla det "Det klassiska Kulusevski-avslutet", skriver The Athletic-journalisten Jack Pitt-Brooke på Twitter.

Kulusevski blev utbytt med fem minuter kvar att spela och hyllades då stort för sin insats:

"Dejan Kulusevski har varit helt outstanding i dag. Han har fått Southampton att jaga skuggor hela matchen. Vilken värvning han har varit för Spurs - och han har bara varit här i sju månader", skriver BBC i sin livechatt.

"Det är Kulusevski som driver showen", skriver Sky Sports.

Tottenham vann till slut matchen med 4-1. En flygande start på säsongen 2022/23 för Londonklubben.

Startelvor:

Tottenham: Lloris - Romero, Dier, Davies - Emerson, Bentancur, Højbjerg, Sessegnon - Kulusevski, Kane, Son.

Southampton: Bazunu - Walker-Peters, Valery, Bednarek, Salisu - Djenepo, Lavia, Romeu, Ward-Prowse - Aribo, A. Armstrong.

