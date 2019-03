Lagkamraten hyllar Van Dijk: "Bästa mittbacken i världen"

Virgil Van Dijk har haft en fin säsong i Liverpool. Holländaren har varit given i mittbackslåset och under årets säsong har hans lag bara släppt in 15 mål på 28-Premier League-matcher.

- Han gör mitt liv så mycket lättare. Att ha honom bredvid mig gör allting så mycket lättare. När någon kommer springandes mot en vet man att Virgil finns på insidan eftersom att han sällan är fel i position, säger lagkamraten Andrew Robertson till Daily Mirror.

I onsdagens möte med Watford svarade Van Dijk för två mål och med hans starka säsong i ryggen, menar Robertson att den holländske mittbacken är bäst på sin position – i hela världen.

- Enligt mig är han den bästa mittbacken i världen just nu, om man ser till hur han spelare och det självförtroende han har. Dessutom är han ung och kan bli ännu bättre.

När tio omgångar återstår av Premier League toppar Liverpool ligan.