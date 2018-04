Manchester Uniteds svenske mittback Victor Nilsson Lindelöf fick i dag chansen att spela från start i toppmötet mot Arsenal på Old Trafford. Han spelade hela matchen, när laget vann med 2-1 och blev efteråt belönad med att utses till matchens lirare av fansen.

- Det är alltid skönt att göra ett sent mål. Jag är även väldigt glad för Fellainis skull att han fick göra det målet. Det var en bra vinst, säger svensken till klubbens Twitter-konto.

Manchester United säkrade, i och med segern, även Champions League-spel nästa säsong.

- Vi vill alltid spela i Champions League och Manchester United är en klubb som alltid ska spela i Champions League. Vi är glada för det, men nu fokuserar vi på att ta andraplatsen och det är det vi jobbar för varje vecka nu, säger Nilsson Lindelöf.

