Lindelöfs svar om Solskjærs framtid: "Alltid mycket skriverier"

Sexa i Premier League och tunga förluster mot rivalerna Liverpool och Manchester City. Höstens resultat och prestationer har gjort Ole Gunnar Solskjær till en hårt kritiserad manager för Manchester United. Brittiska medier uppgav nyligen att norrmannen hänger löst.

Hur spelarna i United upplever situationen? När Fotbollskanalen under onsdagen frågar mittbacken Victor Nilsson Lindelöf hur han ser på snacket om Solskjærs framtid och hur spelarnas förtroende för managern ser ut svarar han:

- När man spelar för United kommer det alltid vara mycket skriverier. Det går mycket upp och ner i fotboll.

- Vi har presterat väldigt bra fotboll också, men det går upp och ner. Bara man får lite dåliga resultat så skrivs det väldigt mycket. Vi försöker internt jobba hårt för att försöka vända på de dåliga resultaten, säger svenska landslagets kapten.

Hur är det att gå in i en VM-kvalsamling med det som varit i klubblaget, hänger det med?

- Det hänger inte med. Det är som Janne (Andersson, förbundskapten) alltid säger: ut med klubbtänk och in med landslagstänk. Jag är ganska duktig på att stänga av sådant där. Jag fokuserar på det som är viktigt, och det är just nu den här landslagssamlingen.

- Sen är det klart att det i klubblaget gått mycket upp och ner. Vi har inte fått resultaten vi vill ha och vi har inte presterat fotbollen vi vill prestera. Det har inte varit det bästa möjliga men det är så i fotbollen ibland. Det gäller att komma tillbaka.

Sverige möter Georgien under torsdagen och Spanien på söndag. De två matcherna avgör Blågults VM-kvalgrupp.