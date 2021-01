Liverpool bröt måltorkan i PL: "Förtjänade det"

Liverpool hade gått mållösa från fyra raka Premier League-matcher inför torsdagens Big Six-möte borta mot Tottenham – men det var aldrig nära att bli fem.

Sadio Mané fick ett drömläge att ge gästerna ledningen redan i den andra minuten, men skottet smet tätt utanför stolpen. Bara minuten senare hittade Heung-Min Son nätet för Tottenham, men målet blev bortdömt för offside.

Det första målet lät i stället vänta på sig till den allra sista minuten av första halvlek – och det var Liverpool som gjorde det. Mané fick bollen på vänsterkanten och hittade in till Firmino som rakade in bollen i öppet mål från nära håll. Det var Liverpools första Premier League-mål efter nyår och det första på 482 minuter.

Direkt i andra halvlek kom även 2-0-målet när Hugo Lloris släppte retur på Manés avslut – en retur som Trent Alexander-Arnold utnyttjade på bästa sätt när han borrade bollen i nät.

Tottenham replikerade dock blixtsnabbt när dansken Pierre-Emile Højbjerg fick på en drömträff från distans och överlistade Alisson i Liverpool-målet. Men Spurs hittade ingen het kvitteringschans och i stället kunde Sadio Mané kröna sin fina insats med att stöta in Alexander-Arnolds inlägg från höger och göra 3-1 i den 65:e minuten.

- Vi behövde det och vi förtjänade det. Vi dominerade det mesta av matchen, de fick målet bortdömt, vilket förmodligen hade ändrat matchen (om målet blivit godkänt). Vi kom med en matchplan som vi utförde perfekt, säger Trent Alexander-Arnold till BT Sport.

Tottenham-managern José Mourinho till BBC:

- Min analys är att vi startade väldigt bra, men innan vi gjorde vårt offsidemål visade vi omedelbart hur matchen skulle bli för oss – en stor chans för Mané, ett stort defensivt misstag. Det var ett lag som kämpade emot sina egna misstag.

Både Harry Kane och Serge Aurier tvingades kliva av med skador för Tottenham. Hos Liverpool gick mittbacken Joel Matip av i halvtid. Dessutom saknades Fabinho helt på grund av en muskelskada.

3-1 stod sig matchen ut. Segern tar Liverpool upp på en fjärdeplats i tabellen medan Tottenham parkerar på en sjätteplats.

Lagens startelvor:

Tottenham: Lloris - Rodon, Dier, Davies - Aurier, Hojbjerg, Ndombele, Doherty - Son, Kane, Bergwijn

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Henderson, Robertson - Wijnaldum, Thiago, Milner - Salah, Firmino, Mané

482 – Roberto Firmino’s goal was Liverpool’s first in the Premier League since December (Mane vs West Brom), ending the Reds’ run of 482 minutes and 93 shots without scoring in the competition. Alleviated. #TOTLIV pic.twitter.com/ArjzwrNqs9