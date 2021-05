Liverpool och Chelsea till CL - Leicester missade topp fyra

På söndagskvällen var det dags för kampen om de två sista Champions League-platserna att avgöras när Premier Leagues sista omgång gick av stapeln. Chelsea och Liverpool satt i framsätet inför avslutningen, men Leicester flåsade i nacken.

ANNONS

Leicester satte tidigt press på Liverpool när Jamie Vardy skickade in 1-0 från straffpunkten. Liverpool spräckte dock sin målnolla när Sadio Mané fläkte sig fram i samband med en hörna och tryckte in 1-0. Leicester tappade därefter ledningen mot Tottenham när Harry Kane dunkade in 1-1.

Bättre för Leicester var att Chelsea hamnade i underläge mot Aston Villa i slutet av första halvlek när Bertrand Traoré skickade in 1-0 på Villa Park. I paus tvingades dessutom Chelsea-målvakten Edouard Mendy bytas ut skadad och ersättas av Kepa.

Jamie Vardy skickade in 2-1 för Leicester med sin andra straffspark för kvällen kort efter paus. Kort därefter åkte Chelsea på ett nytt bakslag när Anwar El Ghazi satte dit 2-0 från straffpunkten.

Ben Chilwell gav Chelsea hopp när han reducerade till 2-1 efter 69 minuters spel, men Chelsea var då alltjämt utanför topp fyra. Det skulle dock ändras när Leicester tappade 2-1 till hela 2-4 i sin match.

ANNONS

Först misslyckades Kasper Schmeichel med en utboxning när han styrde bollen i eget mål efter en hörna till 2-2. Sedan tryckte Gareth Bale in två avslut för att fullborda Tottenhams vändning. Leicester gick därmed miste om en topp fyra-placering och får rikta in sig på Europa League-spel till hösten.

Sadio Mané skickade in 2-0 för Liverpool som i slutändan fick en komfortabel kväll i kampen om Champions League-platserna. Chelsea föll med 1-2 mot Aston Villa men höll undan för Leicester och slutade fyra bakom Liverpool.