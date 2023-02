Liverpool överkört av Wolves - Klopp hånades av hemmasupportrarna

Liverpool föll tungt borta mot Wolves.

Liverpool hade inför matchen mot Wolves tre raka matcher utan seger i Premier League.

Klopp plockade tillbaka Darwin Nunez in i startelvan samtidigt som unge Stafan Bajcetic fick fortsatt förtroende på mittfältet.

Wolves tog ledningen direkt hemma på Molineaux. Efter knappa sex minuters spel spelade Hwang Hee-Chan in bollen på Joel Matip och via stolpen letade sig bollen in bakom en chanslös Alisson Becker.

- Hemsk start för Liverpool men i ärlighetens namn har de öppnat i ett lågt tempo. Wolves har varit energiska och alerta i kontrast till Liverpool som har varit långsamma att reagera och det visar sig i det usla försvarsspelet som leder till målet, säger Gary Rose på BBC Sport.

ANNONS

Efter 12 minuter var det 2-0. Craig Dawson small till i sin debyut för Wolves. Efter en stökig situation i Liverpools straffområde landade bollen hos Dawson som small till på halvvolley och bollen satt högt upp i nättaket.

- Det är bara en enda röra i Liverpools försvar, säger förre landslagsforwarden för Skottland James McFadden i BBC:s Final Score.

Liverpool tog över allt mer i den andra halvleken men den riktiga spetsen i den sista tredjedelen saknades i mångt och mycket.

I stället för en reducering störtade Ruben Neves fram i en kontring och efter pass från Adama Traore kunde portugisen kyligt sätta dit 3-0 som också blev slutresultatet.

Wolves-supportrarna passade då på att håna Jurgen Klopp och Liverpool.

"'Sacked in the morning' sjunger hemmafansen mot Klopp som står längs sidlinjen med händerna djupt nere i fickorna", skriver The Athletics skribent James Pearce på Twitter.

ANNONS

Startelvor:

Wolves: Sa - Semedo, Dawson, Kilman, Ait Nouri - Lemina, Neves, Nunes - Sarabia, Cunha, Hwang

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson - Keita, Bajcetic, Thiago - Salah, Gakpo, Nunez