Liverpool rasar efter tuffa tacklingen i träningmatch: ”De skämde ut sig”

Liverpool tog sig an Sevilla på Fenway Park i Boston under söndagskvällen i en träningsmatch. Matchen slutade med en 2-1-seger till Sevilla efter att Alejandro Pozo avgjort sent, men eftersnacket handlar istället om en hård satsning.

I andra halvleken blev Joris Gnagnon utvisad efter att han sparkat Liverpool-talangen Yasser Larouci över knäet.

- Det var några skamliga tacklingar. Vi vet att det var en träningsmatch men man ser inte allt för många röda kort i en träningsmatch. Om du vill orsaka en frispark, dra någon i tröjan. Sparka inte en ung spelare över knäet. Att se det är en skam, säger James Milner enligt The Telegraph.

- Att tackla någon på det sättet, särskilt på en ung spelare som har gjort det så bra under försäsongen, tycker jag säger mycket om honom. Man måste hantera det men naturligtvis vill man inte få skador i försäsongen. Förhoppningsvis är det inte så illa för honom, säger Virgil van Dijk.

Jürgen Klopp var irriterad på sidlinjen under matchen och sågs samtala med Sevilla-tränaren Julen Lopetegui både i halvtid och efter slutsignalen. På presskonferensen efteråt var han dock diplomatisk.

- Det är för tidigt på säsongen för att skapa rubriker av något jag säger om situationen. Det verkar som att han har tur, men vi måste vänta lite, jag har inte pratat med läkaren så jag vet inte 100 procent. Han kunde inte fortsätta men i omklädningsrummet verkade han var okej, menade tränaren.

- Vad jag än säger om det så kommer det bli rubriker. Vi kan prata om fotboll, som inte var allt för bra. Vi kunde ha gjort det mycket bättre. Jag kan inte klandra någon för motståndet för jag planerade försäsongen.

Sevilla-tränaren Julen Lopetegui sa på sin presskonferens efter matchen att han hoppades att Larouci inte var allvarligt skadad och klubben, via Gnagnon, bad om ursäkt för situationen.

”Jag skulle vilja be om ursäkt offentligt till Liverpool, spelarens familj och deras supportrar. Detta var en motbjudande handling från min sida som oavsett anledning inte ska finnas på en fotbollsplan. Alla mina tankar går till spelaren” skrev spelaren på Twitter.

"I would like to publicly apologise to Liverpool, the family of the player and the supporters. It was a heinous act on my part for whatever reason and should not be seen on a football field. All my prayers are with the player and the family" https://t.co/kdIhNX5Aqv